作者: Raff

指标 Trix 使用指定市场中过多买入和过多卖出，可以说是一个冲动指标。与其他震荡指标一样， Trix值的范围接近零。当 Trix 作为震荡指标使用时，正值为过多买入，负值为过多卖出。

当 Trix 作为冲动指标使用时，正值为冲动增长，负值为冲动减少。

诸多的分析说明，如果 Trix 与零从上至下交叉 -买入信号.如果从下向上交叉 – 卖出信号.如果在价格和指标线之间存在距离,说明在市场趋势中返回点.