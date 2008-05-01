请观看如何免费下载自动交易
作者: Raff
指标 Trix 使用指定市场中过多买入和过多卖出，可以说是一个冲动指标。与其他震荡指标一样， Trix值的范围接近零。当 Trix 作为震荡指标使用时，正值为过多买入，负值为过多卖出。
当 Trix 作为冲动指标使用时，正值为冲动增长，负值为冲动减少。
诸多的分析说明，如果 Trix 与零从上至下交叉 -买入信号.如果从下向上交叉 – 卖出信号.如果在价格和指标线之间存在距离,说明在市场趋势中返回点.
|输入数据
|类型
|默认值
|描述
| Price
|Number
|Close
|价格类型计算
|Length
|Number
|18
|柱总数计算
在指定的参量价格、时间周期和指定的参量宽度上Trix 计算三重指数的移动平均数。计算中需要从先前柱中减去当前柱 – 不包括周期，其值的长度小于Length。
与其他指标对比 Trix 的优势在于能够在市场状况中作出快速的反应并且过滤多余。在三重指数移动平均数的帮助下， Trix可以过滤市场中的嘈杂，同样可以减短市场中 移动的时间周期。如果指标 Trix作为主要指标使用，建议于其他指标一起使用。
例如:为了掌握指标 TRIX变量值 High 14 柱价格， 使用代码如下: Var1 = TRIX(High,14)；
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7903
