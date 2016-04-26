CodeBaseSeções
Trix - indicador para MetaTrader 4

Autor: Raff



O indicador Trix é usado para determinar as condições de compra e venda excessivas no mercado, além disso pode ser usado como indicador de impulso. Como noutros osciladores, o valor de Trix flutua em torno de zero. Quando Trix é usado como oscilador, o valor positivo indica uma sobre-compra no mercado, enquanto o negativo indica uma sobre-venda.



Quando o Trix é usado como indicador de impulso, o valor positivo indica um impulso crescente, enquanto um negativo indica um impulso decrescente.

Mutos analistas considera que, quando o Trix ultrapassa o zero de cima para baixo, então isso indica um sinal de compra, mas se for de baixo para cima indica um sinal de venda. Se houver uma divergência entre o preço e o indicador, isso marca o ponto pivô da tendência de mercado.





O Trix calcula a média móvel exponencial a partir do logaritmo de preço estabelecido pelo parâmetro Price para o período definido pelo parâmetro Length. Para calcular o valor da barra atual é subtraído do valor da barra anterior, isto exclui ciclos, cujo comprimento é menor que o valor do parâmetro de Length.

As duas principais vantagens do Trix, em comparação com outros indicadores que seguem a tendência, são a sua capacidade de filtrar o ruído do mercado e uma resposta mais rápida à situação do mercado. O Trix filtra o ruído de mercado, usando uma média móvel exponencial tripla, e, ao mesmo tempo, exclui os ciclos de curto prazo que podem sinalizar alterações do preço no mercado. Se o indicador Trix for utilizado como principal, será conveniente usá-lo em conjunto com outros indicadores, de forma a evitar sinais falsos.

Exemplo: Para definir o valor da variável do indicador TRIX para o preço High de 14 barras, utilize o seguinte código: Var1 = TRIX(High,14);


