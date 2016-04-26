Autor: Raff

O indicador Trix é usado para determinar as condições de compra e venda excessivas no mercado, além disso pode ser usado como indicador de impulso. Como noutros osciladores, o valor de Trix flutua em torno de zero. Quando Trix é usado como oscilador, o valor positivo indica uma sobre-compra no mercado, enquanto o negativo indica uma sobre-venda.

Quando o Trix é usado como indicador de impulso, o valor positivo indica um impulso crescente, enquanto um negativo indica um impulso decrescente.

Mutos analistas considera que, quando o Trix ultrapassa o zero de cima para baixo, então isso indica um sinal de compra, mas se for de baixo para cima indica um sinal de venda. Se houver uma divergência entre o preço e o indicador, isso marca o ponto pivô da tendência de mercado.