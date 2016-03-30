コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Trix - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1633
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Trix.mq4 (4.61 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Автор: Raff



インディケータTrixは、相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを判断する、または勢いを示すために使用されます。Trixの値は他のオシレータと同じように0のまわりで振動します。Trixをオシレータとして使う場合、正の値は買われ過ぎを表し、負の値は売られ過ぎを示します。



Trixを勢いを表す指標として使う場合、正の値は増加する勢いを表し、減少する勢いを示します。

Trixがゼロラインを割るタイミングで買い、Trixがゼロラインを超えるタイミングで売り注文をすると推定されています。価格とインディケータの発散が起こる場合、トレンド転換となります。




Input
 TypeDefault value
Description
Price
NumberClose
Price type for calculations
Length
Number18
Amount of bars for calculations

Trixは、length引数で指定した期間内には、price引数で指定した価格の対数から3重指数移動平均を計算します。計算では、現在バーの値が1本前のバーの終値から引かれています。これは、length以下の期間を除外します。

他のトレンドを追うインディケータと比べて、Trixは市場のノイズをフィルタリングする、また相場の動きに早く反応することができます。市場のノイズは3重指数移動平均によりフィルタリングされます。そして、このインディケータは短期間を処理から除外します。Trixを主なインディケータとして使用すると、フォールスシグナルを避けるには、他のインディケータと組み合わせることをおすすめします。

例: 変数に14本バーの高値の為のTRIXの値を設定するために、コードは以下のようになります。Var1 = TRIX(High,14);


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7903

DeMark Trendline Trader DeMark Trendline Trader

インディケータ DeMark Trendline Trader

#MTF Center of Gravity #MTF Center of Gravity

インディケータ #MTF Center of Gravity

T3MA T3MA

このEAは、インディケータT3MA-ALARMをベースにして、シグナルアローが発生すると、取引を行います。

RSI-TC RSI-TC

インディケータ RSI-TC