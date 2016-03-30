無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Trix - MetaTrader 4のためのインディケータ
Автор: Raff
インディケータTrixは、相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを判断する、または勢いを示すために使用されます。Trixの値は他のオシレータと同じように0のまわりで振動します。Trixをオシレータとして使う場合、正の値は買われ過ぎを表し、負の値は売られ過ぎを示します。
Trixを勢いを表す指標として使う場合、正の値は増加する勢いを表し、減少する勢いを示します。
Trixがゼロラインを割るタイミングで買い、Trixがゼロラインを超えるタイミングで売り注文をすると推定されています。価格とインディケータの発散が起こる場合、トレンド転換となります。
|Input
|Type
|Default value
|Description
|Price
|Number
|Close
|Price type for calculations
|Length
|Number
|18
|Amount of bars for calculations
Trixは、length引数で指定した期間内には、price引数で指定した価格の対数から3重指数移動平均を計算します。計算では、現在バーの値が1本前のバーの終値から引かれています。これは、length以下の期間を除外します。
他のトレンドを追うインディケータと比べて、Trixは市場のノイズをフィルタリングする、また相場の動きに早く反応することができます。市場のノイズは3重指数移動平均によりフィルタリングされます。そして、このインディケータは短期間を処理から除外します。Trixを主なインディケータとして使用すると、フォールスシグナルを避けるには、他のインディケータと組み合わせることをおすすめします。
例: 変数に14本バーの高値の為のTRIXの値を設定するために、コードは以下のようになります。Var1 = TRIX(High,14);
