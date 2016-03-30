Автор: Raff

インディケータTrixは、相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを判断する、または勢いを示すために使用されます。Trixの値は他のオシレータと同じように0のまわりで振動します。Trixをオシレータとして使う場合、正の値は買われ過ぎを表し、負の値は売られ過ぎを示します。

Trixを勢いを表す指標として使う場合、正の値は増加する勢いを表し、減少する勢いを示します。

Trixがゼロラインを割るタイミングで買い、Trixがゼロラインを超えるタイミングで売り注文をすると推定されています。価格とインディケータの発散が起こる場合、トレンド転換となります。