20/200 expert v 4.2 AntS - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 952
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es el Asesor Experto original de Pavel Smirnov (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) que ha sido mejorado mediante una escrupulosa optimización, adición del tamaño automático del lote y aumento del lote para cubrir las pérdidas. Se recomienda para el depósito desde 10000$: en los menores el beneficio es insignificante. ¡¡¡Se usa exclusivamente para EUR/USD en el gráfico H1!!!!
Strategy Tester Report
20_200 expert_v4.2_AntS
RealTrade-Real (Build 211)
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|1 Hora (H1) 1999.01.08 19:00 - 2008.02.19 21:59 (1999.01.01 - 2008.12.25)
|Modelo
|Por los precios de apertura (sólo para los EAs con el control explícito de la apertura de las barras)
|Barras en el historial
|56830
|Ticks modelados
|113543
|Calidad de modelación
|n/a
|Errores de divergencias de gráficos
|0
|Depósito inicial
|300,00
|Beneficio neto
|550048,30
|Beneficio bruto
|891364,97
|Pérdidas brutas
|-341316,66
|Rentabilidad
|2,61
|Beneficio esperado
|621,52
|Reducción absoluta
|2,40
|Reducción máxima
|52378.80 (9.79%)
|Reducción relativa
|53.11% (1223.90)
|Total de transacciones
|885
|Posiciones cortas (% de ganadoras)
|350 (92.00%)
|Posiciones largas (% de ganadoras)
|535 (86.54%)
|Transacciones ganadoras (% de todas):
|785 (88.70%)
|Transacciones perdedoras (% de todas):
|100 (11.30%)
|La transacción máxima
|ganadora
|23400,00
|perdedora
|-26633,85
|La transacción media
|ganadora
|1135,50
|perdedora
|-3413,17
|Número máximo de
|ganancias consecutivas (beneficio):
|29 (9280.86)
|pérdidas consecutivas (pérdidas)
|2 (-2413.50)
|Máximo
|del beneficio consecutivo (número de ganancias)
|104905.80 (24)
|de pérdida consecutiva (número de pérdidas)
|-26633.85 (1)
|Media de
|beneficio consecutivo
|8
|pérdida consecutiva
|1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7891
