Asesores Expertos

20/200 expert v 4.2 AntS - Asesor Experto para MetaTrader 4

[Deleted] |
Visualizaciones:
952
Ranking:
(14)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es el Asesor Experto original de Pavel Smirnov (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) que ha sido mejorado mediante una escrupulosa optimización, adición del tamaño automático del lote y aumento del lote para cubrir las pérdidas. Se recomienda para el depósito desde 10000$: en los menores el beneficio es insignificante. ¡¡¡Se usa exclusivamente para EUR/USD en el gráfico H1!!!!

Strategy Tester Report
20_200 expert_v4.2_AntS
RealTrade-Real (Build 211)


Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 1 Hora (H1) 1999.01.08 19:00 - 2008.02.19 21:59 (1999.01.01 - 2008.12.25)
Modelo Por los precios de apertura (sólo para los EAs con el control explícito de la apertura de las barras)
Barras en el historial 56830 Ticks modelados 113543 Calidad de modelación n/a
Errores de divergencias de gráficos 0
Depósito inicial 300,00
Beneficio neto 550048,30 Beneficio bruto 891364,97 Pérdidas brutas -341316,66
Rentabilidad 2,61 Beneficio esperado 621,52
Reducción absoluta 2,40 Reducción máxima 52378.80 (9.79%) Reducción relativa 53.11% (1223.90)
Total de transacciones 885 Posiciones cortas (% de ganadoras) 350 (92.00%) Posiciones largas (% de ganadoras) 535 (86.54%)
Transacciones ganadoras (% de todas): 785 (88.70%) Transacciones perdedoras (% de todas): 100 (11.30%)
La transacción máxima ganadora 23400,00 perdedora -26633,85
La transacción media ganadora 1135,50 perdedora -3413,17
Número máximo de ganancias consecutivas (beneficio): 29 (9280.86) pérdidas consecutivas (pérdidas) 2 (-2413.50)
Máximo del beneficio consecutivo (número de ganancias) 104905.80 (24) de pérdida consecutiva (número de pérdidas) -26633.85 (1)
Media de beneficio consecutivo 8 pérdida consecutiva 1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7891

