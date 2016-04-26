Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
20/200 expert v 4.2 AntS - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 819
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
O conselheiro original foi modificado usando uma otimização meticulosa, adicionando tanto o tamanho automático do lote como o seu aumento para cobrir as perdas. Você pode ir atè ao site do Pavel Smirnov seguindo o link http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php. É recomendável utilizar um depósito de $10 000, caso contrário não estará tirando muito lucro. Disponível apenas para EUR/USD no gráfico de horas !!!!
Strategy Tester Report
20_200 expert_v4.2_AntS
RealTrade-Real (Build 211)
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|1 Hora (H1) 1999.01.08 19:00 - 2008.02.19 21:59 (1999.01.01 - 2008.12.25)
|Modelo
|Segundo os preços de abertura (apenas para conselheiros com um controle claro da abertura de barras)
|Barras no histórico
|56830
|Modelagem de ticks
|113543
|Qualidade da modelagem
|n/a
|Erros de desalinhamento dos gráficos
|0
|Depósito inicial
|300.00
|Lucro líquido
|550048.30
|Lucro total
|891364.97
|Perda total
|-341316.66
|Rentabilidade
|2.61
|Retorno esperado
|621.52
|Drawdown absoluto
|2.40
|Drawdown máximo
|52378.80 (9.79%)
|Drawdown relativo
|53.11% (1223.90)
|Total de transações
|885
|Posições curtas (% de ganhos)
|350 (92.00%)
|Posições longas (% de ganhos)
|535 (86.54%)
|Transações rentáveis (% do total)
|785 (88.70%)
|Transações desfavoráveis (% do total)
|100 (11.30%)
|Maior
|transação rentável
|23400.00
|transação desfavorável
|-26633.85
|Média
|transação rentável
|1135.50
|transação desfavorável
|-3413.17
|Quantidade máxima
|de vitórias consecutivas (lucro)
|29 (9280.86)
|de perdas consecutivas (perda)
|2 (-2413.50)
|Máxima
|lucro consecutivo (número de vitórias)
|104905.80 (24)
|perda consecutiva (número de perdas)
|-26633.85 (1)
|Média
|vitórias consecutivas
|8
|perdas consecutivas
|1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7891
