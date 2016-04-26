CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

20/200 expert v 4.2 AntS - expert para MetaTrader 4

[Deleted] | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
819
Avaliação:
(14)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O conselheiro original foi modificado usando uma otimização meticulosa, adicionando tanto o tamanho automático do lote como o seu aumento para cobrir as perdas. Você pode ir atè ao site do Pavel Smirnov seguindo o link http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php. É recomendável utilizar um depósito de $10 000, caso contrário não estará tirando muito lucro. Disponível apenas para EUR/USD no gráfico de horas !!!!

Strategy Tester Report
20_200 expert_v4.2_AntS
RealTrade-Real (Build 211)


Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 1 Hora (H1) 1999.01.08 19:00 - 2008.02.19 21:59 (1999.01.01 - 2008.12.25)
Modelo Segundo os preços de abertura (apenas para conselheiros com um controle claro da abertura de barras)
Barras no histórico 56830 Modelagem de ticks 113543 Qualidade da modelagem n/a
Erros de desalinhamento dos gráficos 0
Depósito inicial 300.00
Lucro líquido 550048.30 Lucro total 891364.97 Perda total -341316.66
Rentabilidade 2.61 Retorno esperado 621.52
Drawdown absoluto 2.40 Drawdown máximo 52378.80 (9.79%) Drawdown relativo 53.11% (1223.90)
Total de transações 885 Posições curtas (% de ganhos) 350 (92.00%) Posições longas (% de ganhos) 535 (86.54%)
Transações rentáveis (% do total) 785 (88.70%) Transações desfavoráveis (% do total) 100 (11.30%)
Maior transação rentável 23400.00 transação desfavorável -26633.85
Média transação rentável 1135.50 transação desfavorável -3413.17
Quantidade máxima de vitórias consecutivas (lucro) 29 (9280.86) de perdas consecutivas (perda) 2 (-2413.50)
Máxima lucro consecutivo (número de vitórias) 104905.80 (24) perda consecutiva (número de perdas) -26633.85 (1)
Média vitórias consecutivas 8 perdas consecutivas 1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7891

AUTO_STOP_REVERS AUTO_STOP_REVERS

Parabólica modificada. Dependendo do estado do mercado, reajusta os pontos de entrada e de saída

buy_sell buy_sell

Indicador de tendência Simples como um canto da casa

Level Trading Level Trading

Sistema de negociação intradiária.

StepMA_v7 StepMA_v7

Indicador StepMA_v7.