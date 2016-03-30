CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

StepMA_v7 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1538
Ranking:
(6)
Publicado:
StepMA_v7.mq4 (6.4 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: igorad

Indicador StepMA_v7.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7895

Level Trading Level Trading

Sistema del trading intradía.

20/200 expert v 4.2 AntS 20/200 expert v 4.2 AntS

El Asesor Experto más seguro. EUR/USD 1H

StepRSI_v5.2 StepRSI_v5.2

La estrategia de pabloski implementada en el indicador StepRSI_v5.2.

StepChoppy_v2 StepChoppy_v2

Indicador StepChoppy_v2. Utiliza los indicadores: StepMA_v7, StepRSI_v5.2.