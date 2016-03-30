CodeBaseSecciones
Indicadores

AUTO_STOP_REVERS - indicador para MetaTrader 4

dektec | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1256
Ranking:
(2)
Publicado:
Es Parabolic con elemento de autocorrección dependiendo de la intensidad de la tendencia. ADX determina la “intensidad” de la tendencia.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7890

