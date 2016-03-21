CodeBaseKategorien
Expert Advisors

20/200 expert v 4.2 AntS - Experte für den MetaTrader 4

Er ist ein original Pavel Smirnoy Expert Adviser (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) modifiziert durch eine gründliche Optimierung, durch die eine automatisierte Berechnung der Lot-Größe und Lot-Vergrößerung für schnelleren Verlustausgleich hinzugefügt wurde. Überprüft in der Realität, er arbeitet wie im Tester. Er wird für eine Konto mit mindestens $10000 empfohlen, kleinere Konten zeigen nur eine sehr kleine Ertragskraft. Darf nur auf einem EUR/USD H1 Chart laufen!!!!


Strategy Tester Report
20_200 expert_v4.2_AntS
RealTrade-Real (Build 211)


Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period H1 1999.01.08 19:00 - 2008.02.19 21:59 (1999.01.01 - 2008.12.25)
Model Open Preis (schnellste Methode zur Analyse der geraden vollendeten Kerze; nur für Experten, die den Eröffnungskurs überwachen)
Balken im Test 56830 Ticks modelliert 113543 Modellierungsqualität n/a
Fehler in Charts-Anpassung 0




Ursprüngliche Einlage
 300.00



Gesamt netto Profit 550048.30 Brutto Profit 891364.97 Brutto Verlust -341316.66
Profit Faktor 2.61 Erwartetes Ergebnis 621.52

Absoluter Drawdown 2.40 Maximaler Drawdown 52378.80 (9.79%) Relativer Drawdown 53.11% (1223.90)

Trades gesamt 885 Short Positionen (gewonnen %) 350 (92.00%) Long Positionen (gewonnen %) 535 (86.54%)

 Profit Trades (% gesamt) 785 (88.70%) Verlust Trades (% gesamt) 100 (11.30%)
Größter Profit Trade
 23400.00 Verlust Trade
 -26633.85
Durchschnitt Profit Trade
 1135.50 Verlust Trade
 -3413.17
Maximum aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 29 (9280.86) aufeinanderfolgende Verluste (Profit in Geld) 2 (-2413.50)
Maximal aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner) 104905.80 (24) aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer) -26633.85 (1)
Durchschnitt aufeinanderfolgende Gewinne 8 aufeinanderfolgende Verluste 1

AUTO_STOP_REVERS AUTO_STOP_REVERS

Ein veränderter Parabolic Indikator. Er passt die Ein-/Ausstiegs Punkte gemäß der Marktsituation an.

ChandelierStops_v1 ChandelierStops_v1

Ein veränderte Version des Chande & Kroll's Stop Indikators. Der Autor erachtet, dass der ChandelierStops_v1 ihm sehr ähnlich ist und besser aussieht als der Chande & Kroll's Stop.

Level Trading Level Trading

System für Intra-Tageshandel.

StepMA_v7 StepMA_v7

StepMA_v7 Indikator.