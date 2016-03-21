und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Er ist ein original Pavel Smirnoy Expert Adviser (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) modifiziert durch eine gründliche Optimierung, durch die eine automatisierte Berechnung der Lot-Größe und Lot-Vergrößerung für schnelleren Verlustausgleich hinzugefügt wurde. Überprüft in der Realität, er arbeitet wie im Tester. Er wird für eine Konto mit mindestens $10000 empfohlen, kleinere Konten zeigen nur eine sehr kleine Ertragskraft. Darf nur auf einem EUR/USD H1 Chart laufen!!!!
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|H1 1999.01.08 19:00 - 2008.02.19 21:59 (1999.01.01 - 2008.12.25)
|Model
|Open Preis (schnellste Methode zur Analyse der geraden vollendeten Kerze; nur für Experten, die den Eröffnungskurs überwachen)
|Balken im Test
|56830
|Ticks modelliert
|113543
|Modellierungsqualität
|n/a
|Fehler in Charts-Anpassung
|0
|Ursprüngliche Einlage
|300.00
|Gesamt netto Profit
|550048.30
|Brutto Profit
|891364.97
|Brutto Verlust
|-341316.66
|Profit Faktor
|2.61
|Erwartetes Ergebnis
|621.52
|Absoluter Drawdown
|2.40
|Maximaler Drawdown
|52378.80 (9.79%)
|Relativer Drawdown
|53.11% (1223.90)
|Trades gesamt
|885
|Short Positionen (gewonnen %)
|350 (92.00%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|535 (86.54%)
|Profit Trades (% gesamt)
|785 (88.70%)
|Verlust Trades (% gesamt)
|100 (11.30%)
|Größter
|Profit Trade
|23400.00
|Verlust Trade
|-26633.85
|Durchschnitt
|Profit Trade
|1135.50
|Verlust Trade
|-3413.17
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)
|29 (9280.86)
|aufeinanderfolgende Verluste (Profit in Geld)
|2 (-2413.50)
|Maximal
|aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner)
|104905.80 (24)
|aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer)
|-26633.85 (1)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|8
|aufeinanderfolgende Verluste
|1
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7891
Ein veränderter Parabolic Indikator. Er passt die Ein-/Ausstiegs Punkte gemäß der Marktsituation an.ChandelierStops_v1
Ein veränderte Version des Chande & Kroll's Stop Indikators. Der Autor erachtet, dass der ChandelierStops_v1 ihm sehr ähnlich ist und besser aussieht als der Chande & Kroll's Stop.
System für Intra-Tageshandel.StepMA_v7
StepMA_v7 Indikator.