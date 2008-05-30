请观看如何免费下载自动交易
20/200 expert v 4.2 AntS - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 9234
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该智能交易由Pavel Smirnoy (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) 的原始智能交易通过优化修改，并添加自动标准手数的大小和增加了覆盖亏损的标准手。在实际检测中与测试结果相同。该智能交易建议使用初始存款额为$10000。在H1 图表中使用 EUR/USD货币对!!!!
策略测试报告
20_200 expert_v4.2_AntS
RealTrade-Real (Build 211)
|货币对
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|时间周期
|H1 1999.01.08 19:00 - 2008.02.19 21:59 (1999.01.01 - 2008.12.25)
|模式
|开盘价
|剩余柱
|56830
|替克模式化
|113543
|模式化质量
|n/a
|图表错误
|0
|初始存款额
|300.00
|总净存款额
|550048.30
|毛盈利
|891364.97
|毛亏损
|-341316.66
|赢利因素
|2.61
|预期回报
|621.52
|完全借款
|2.40
|最大借款
|52378.80 (9.79%)
|相对借款
|53.11% (1223.90)
|总交易
|885
|卖空仓位 (赢利 %)
|350 (92.00%)
|看涨仓位 (赢利 %)
|535 (86.54%)
|赢利交易 (总数的百分比 )
|785 (88.70%)
|亏损交易 (总数的百分比)
|100 (11.30%)
|最大
|赢利交易
|23400.00
|亏损交易
|-26633.85
|平均
|赢利交易
|1135.50
|亏损交易
|-3413.17
|最小
|连续赢利(金钱数额)
|29 (9280.86)
|连续亏损 (金钱数额)
|2 (-2413.50)
|最大
|连续赢利 (count of wins)
|104905.80 (24)
|连续亏损 (count of losses)
|-26633.85 (1)
|平均
|连续赢利
|8
|连续亏损
|1
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7891
