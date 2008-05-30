代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

20/200 expert v 4.2 AntS - MetaTrader 4EA

[Deleted] | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
9234
等级:
(14)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该智能交易由Pavel Smirnoy (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) 的原始智能交易通过优化修改，并添加自动标准手数的大小和增加了覆盖亏损的标准手。在实际检测中与测试结果相同。该智能交易建议使用初始存款额为$10000。在H1 图表中使用 EUR/USD货币对!!!!


策略测试报告
20_200 expert_v4.2_AntS
RealTrade-Real (Build 211)


货币对 EURUSD (Euro vs US Dollar)
时间周期 H1 1999.01.08 19:00 - 2008.02.19 21:59 (1999.01.01 - 2008.12.25)
模式
 开盘价
剩余柱 56830 替克模式化 113543 模式化质量
 n/a
图表错误 0




初始存款额
 300.00



总净存款额
 550048.30 毛盈利 891364.97 毛亏损
 -341316.66
赢利因素 2.61 预期回报 621.52

完全借款 2.40 最大借款 52378.80 (9.79%) 相对借款 53.11% (1223.90)

总交易 885 卖空仓位 (赢利 %) 350 (92.00%) 看涨仓位 (赢利 %) 535 (86.54%)

 赢利交易 (总数的百分比 ) 785 (88.70%) 亏损交易 (总数的百分比) 100 (11.30%)
最大 赢利交易 23400.00 亏损交易 -26633.85
平均 赢利交易 1135.50 亏损交易 -3413.17
最小
 连续赢利(金钱数额) 29 (9280.86) 连续亏损 (金钱数额) 2 (-2413.50)
最大 连续赢利 (count of wins) 104905.80 (24) 连续亏损 (count of losses) -26633.85 (1)
平均 连续赢利 8 连续亏损 1

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7891

Currency Loader Currency Loader

智能交易可以以*.csv 格式按照几个TF文本卸下历史数据。

up3x1 Krohabor D up3x1 Krohabor D

智能交易 up3x1 Krohabor D使用通用的盈利交易技术和设计。

Universal Investor Universal Investor

适用于长期交易的通用智能交易。

Heiken_Ashi_Ma_T3 Heiken_Ashi_Ma_T3

指标 Heiken_Ashi_Ma_T3。