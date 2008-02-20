CodeBaseРазделы
Советники

20/200 expert v 4.2 AntS - эксперт для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
24375
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Оригинальный советник Смирного Павла (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) доработанный путем очень тчательной оптимизации, добавлением автоматического размера лота и увеличения лота для покрытия убытков. Рекомендуется для депозита от 10000$, на меньших слишком маленькая прибыльность. Только для EUR/USD на часовом графике !!!!

Strategy Tester Report
20_200 expert_v4.2_AntS
RealTrade-Real (Build 211)


Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 1999.01.08 19:00 - 2008.02.19 21:59 (1999.01.01 - 2008.12.25)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Баров в истории 56830 Смоделировано тиков 113543 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 300.00
Чистая прибыль 550048.30 Общая прибыль 891364.97 Общий убыток -341316.66
Прибыльность 2.61 Матожидание выигрыша 621.52
Абсолютная просадка 2.40 Максимальная просадка 52378.80 (9.79%) Относительная просадка 53.11% (1223.90)
Всего сделок 885 Короткие позиции (% выигравших) 350 (92.00%) Длинные позиции (% выигравших) 535 (86.54%)
Прибыльные сделки (% от всех) 785 (88.70%) Убыточные сделки (% от всех) 100 (11.30%)
Самая большая прибыльная сделка 23400.00 убыточная сделка -26633.85
Средняя прибыльная сделка 1135.50 убыточная сделка -3413.17
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 29 (9280.86) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-2413.50)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 104905.80 (24) непрерывный убыток (число проигрышей) -26633.85 (1)
Средний непрерывный выигрыш 8 непрерывный проигрыш 1

