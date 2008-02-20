Оригинальный советник Смирного Павла (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) доработанный путем очень тчательной оптимизации, добавлением автоматического размера лота и увеличения лота для покрытия убытков. Рекомендуется для депозита от 10000$, на меньших слишком маленькая прибыльность. Только для EUR/USD на часовом графике !!!!

Strategy Tester Report

20_200 expert_v4.2_AntS

RealTrade-Real (Build 211)



