20/200 expert v 4.2 AntS - эксперт для MetaTrader 4
- 24375
-
Оригинальный советник Смирного Павла (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) доработанный путем очень тчательной оптимизации, добавлением автоматического размера лота и увеличения лота для покрытия убытков. Рекомендуется для депозита от 10000$, на меньших слишком маленькая прибыльность. Только для EUR/USD на часовом графике !!!!
Strategy Tester Report
20_200 expert_v4.2_AntS
RealTrade-Real (Build 211)
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 1999.01.08 19:00 - 2008.02.19 21:59 (1999.01.01 - 2008.12.25)
|Модель
|По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
|Баров в истории
|56830
|Смоделировано тиков
|113543
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|300.00
|Чистая прибыль
|550048.30
|Общая прибыль
|891364.97
|Общий убыток
|-341316.66
|Прибыльность
|2.61
|Матожидание выигрыша
|621.52
|Абсолютная просадка
|2.40
|Максимальная просадка
|52378.80 (9.79%)
|Относительная просадка
|53.11% (1223.90)
|Всего сделок
|885
|Короткие позиции (% выигравших)
|350 (92.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|535 (86.54%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|785 (88.70%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|100 (11.30%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|23400.00
|убыточная сделка
|-26633.85
|Средняя
|прибыльная сделка
|1135.50
|убыточная сделка
|-3413.17
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|29 (9280.86)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|2 (-2413.50)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|104905.80 (24)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-26633.85 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|8
|непрерывный проигрыш
|1
