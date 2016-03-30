CodeBaseSecciones
Chande QStick v1 - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Autor: igorad

El indicador QStick representa una media móvil simple de n períodos para la diferencia de precios del cierre y apertura.

QStick = MA(n, (Close - Open)),

QStick puede usarse como sustitución simple o un determinante para las velas. Los valores positivos de QStick denotan la dominación de velas “blancas” en el intervalo de n períodos, y los valores negativos indican en la dominación de velas “negras”.

