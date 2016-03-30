Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Chande QStick v1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1282
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: igorad
El indicador QStick representa una media móvil simple de n períodos para la diferencia de precios del cierre y apertura.
QStick = MA(n, (Close - Open)),
QStick puede usarse como sustitución simple o un determinante para las velas. Los valores positivos de QStick denotan la dominación de velas “blancas” en el intervalo de n períodos, y los valores negativos indican en la dominación de velas “negras”.
El indicador QStick representa una media móvil simple de n períodos para la diferencia de precios del cierre y apertura.
QStick = MA(n, (Close - Open)),
QStick puede usarse como sustitución simple o un determinante para las velas. Los valores positivos de QStick denotan la dominación de velas “blancas” en el intervalo de n períodos, y los valores negativos indican en la dominación de velas “negras”.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7886
Chande Kroll Stop_v1
Indicador Chande Kroll Stop_v1.ChandelierStops_v1
Versión modificada del indicador Chande & Kroll's Stop. El autor considera que ChandelierStops_v1 es muy parecido y se ve mejor que Chande & Kroll's Stop.