制作者: igoradインディケータQStickは、始値と終値の差の幅のn期間単純移動平均を表します。簡単な代用、またはローソク足の検出器として使用できます。QStickの正数の値はn期間内に「白い」ローソク足が勝つことを表し、QStickの負の値はn期間内に「黒い」ローソク足が勝つことを意味します。