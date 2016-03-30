無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Chande QStick v1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 836
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: igorad
インディケータQStickは、始値と終値の差の幅のn期間単純移動平均を表します。
QStick = MA(n, (Close - Open)),
簡単な代用、またはローソク足の検出器として使用できます。QStickの正数の値はn期間内に「白い」ローソク足が勝つことを表し、QStickの負の値はn期間内に「黒い」ローソク足が勝つことを意味します。
インディケータQStickは、始値と終値の差の幅のn期間単純移動平均を表します。
QStick = MA(n, (Close - Open)),
簡単な代用、またはローソク足の検出器として使用できます。QStickの正数の値はn期間内に「白い」ローソク足が勝つことを表し、QStickの負の値はn期間内に「黒い」ローソク足が勝つことを意味します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7886
Chande Kroll Stop_v1
インディケータ Chande Kroll Stop_v1ChandelierStops_v1
インディケータChande & Kroll's Stopの修正版です。ChandelierStops_v1は、Chande & Kroll's Stopに似ていますが、ちょっとそれより面白いと思います。