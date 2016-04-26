Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Chande QStick v1 - indicador para MetaTrader 4
- 841
Autor: igorad
O indicador QStick é uma média móvel simples de período n para diferenciar preços de abertura e fechamento
QStick = MA(n, (Close - Open)),
QStick pode ser usado como uma substituição simples ou um determinante para velas. Os valores positivos do QStick indicam uma predominância de velas "brancas" no intervalo de período n, enquanto os negativos indicam uma predominância de velas "pretas".
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7886
Chande Kroll Stop_v1
Indicador Chande Kroll Stop_v1.ChandelierStops_v1
Versão modificada do indicador Chande & Kroll's Stop. O autor considera que ChandelierStops_v1 são muito parecidas e, ao mesmo tempo, têm melhor aparência do que Chande & Kroll's Stop.