Autor: igoradO indicador QStick é uma média móvel simples de período n para diferenciar preços de abertura e fechamentoQStick pode ser usado como uma substituição simples ou um determinante para velas. Os valores positivos do QStick indicam uma predominância de velas "brancas" no intervalo de período n, enquanto os negativos indicam uma predominância de velas "pretas".