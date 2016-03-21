Autor: igorad

Der Indikator QStick berechnet einen einfachen n-Perioden gleitenden Durchschnitt von der Differenzen der Schluss- und Eröffnungs-Kurse.

QStick kann als einfacher Ersatz oder als die Kerzengröße verwendet werden. Ein positiver Wert des QSticks steht für einen "weiße" Kerze im n-Perioden Intervall und eine negativer Wert des QStick steht für eine "schwarze" Kerze.



