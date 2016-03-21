CodeBaseKategorien
Indikatoren

Chande QStick v1 - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Autor: igorad


Der Indikator QStick berechnet einen einfachen n-Perioden gleitenden Durchschnitt von der Differenzen der Schluss- und Eröffnungs-Kurse.


QStick = MA(n, (Close - Open)),

QStick kann als einfacher Ersatz oder als die Kerzengröße verwendet werden. Ein positiver Wert des QSticks steht für einen "weiße" Kerze im n-Perioden Intervall und eine negativer Wert des QStick steht für eine "schwarze" Kerze.




Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7886

