指标 QStick 表示一条简单的 n-周期收盘价与开盘价差价的移动均线。

QStick 可作为简单替代品使用, 或作为蜡烛条的决定因素。QStick 的正数值代表在 n-周期间隔内 "阳线" 蜡烛条占优势, QStick 的负数值代表 "阴线" 蜡烛条占优势。



