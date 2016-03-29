请观看如何免费下载自动交易
作者: igorad
指标 QStick 表示一条简单的 n-周期收盘价与开盘价差价的移动均线。
QStick = MA(n, (收盘价 - 开盘价)),
QStick 可作为简单替代品使用, 或作为蜡烛条的决定因素。QStick 的正数值代表在 n-周期间隔内 "阳线" 蜡烛条占优势, QStick 的负数值代表 "阴线" 蜡烛条占优势。
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7886
