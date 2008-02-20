CodeBaseРазделы
Chande QStick v1 - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Автор: igorad

Индикатор QStick представляет из себя простую n-периодную среднюю скользящую для разности цен закрытия и открытия.

QStick = MA(n, (Close - Open)),

QStick может использоваться как простая замена или определитель для свечей. Положительные значения QStick указывают на преобладание "белых" свечей в n-периодном интервале, отрицательные значения QStick указывают на преобладание "черных" свечей.


