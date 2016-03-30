CodeBaseSecciones
Indicadores

CMO v1 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
923
Ranking:
(3)
Publicado:
CMO_v1.mq4 (3.21 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor: igorad

Indicador CMO_v1.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7885

