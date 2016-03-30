CodeBaseSecciones
ChandelierStops_v1 - indicador para MetaTrader 4

Autor: igorad



Es la versión modificada del indicador Chande & Kroll's Stop. Su autor considera que ChandelierStops_v1 es muy parecido y se ve mejor que Chande & Kroll's Stop.




Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7888

Chande Kroll Stop_v1 Chande Kroll Stop_v1

Indicador Chande Kroll Stop_v1.

Chande QStick v1 Chande QStick v1

El indicador QStick representa una media móvil simple de n períodos para la diferencia de precios del cierre y apertura.

buy_sell buy_sell

Indicador de tendencia. Es simple como la esquina de la casa.

AUTO_STOP_REVERS AUTO_STOP_REVERS

Parabolic modificado. Dependiendo del estado del mercado, reajusta los puntos de entrada y salida.