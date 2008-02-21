Автор: Watasi

Как меняется тренд? Как выделить флет? Как торговать? ... и т.д.

Если предположить что тренд за N баров это прямая линия можно рассчитать параметры этой линии. Уравнение прямой известно со школы это y = bx + с. Наклон линии характеризуется коэффициентом "b" иначе тангенс угла наклона. Индикатор рассчитывает этот параметр с помощью линейной регрессии на каждый бар и выводит в отдельное окно. Цвет зелёный значение больше предыдущего т.е. угол наклона растет, красное - все наоборот.

На самом деле применительно к графикам коэффициент "b" образуется из двух коэффициентов - из тангенса угла линии и коэффициента характеризующего валютную пару (возможно Point), поэтому масштаб значений индикатора на разных парах разный.

Как пользоваться индикатором? На мой взгляд есть несколько вариантов:

1. пересечение нулевой линии.

2. проход через максимальное значение

3. если установить некую зону около нулевой линии - это флет и торговать на пробой

Если у кого возникнут идеи по улучшению индикатора или по использованию буду только рад.