TrendLinearReg - индикатор для MetaTrader 4

Автор:  Watasi

  

Как меняется тренд? Как выделить флет? Как торговать? ... и т.д.

Если предположить что тренд за N баров это прямая линия можно рассчитать параметры этой линии. Уравнение прямой известно со школы это  y = bx + с. Наклон линии характеризуется коэффициентом "b" иначе тангенс угла наклона. Индикатор рассчитывает этот параметр с помощью линейной регрессии на каждый бар и выводит в отдельное окно. Цвет зелёный значение больше предыдущего т.е. угол наклона растет, красное - все наоборот.  

На самом деле применительно к графикам коэффициент "b" образуется из двух коэффициентов - из тангенса угла линии и коэффициента характеризующего валютную пару (возможно Point), поэтому масштаб значений индикатора на разных парах разный.

Как пользоваться индикатором?  На мой взгляд есть несколько вариантов:

1.  пересечение нулевой линии.

2.  проход через максимальное значение

3.  если установить некую зону около нулевой линии - это флет и торговать на пробой

Если у кого возникнут идеи по улучшению индикатора или по использованию буду только рад.

 

