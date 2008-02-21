Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TrendLinearReg - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8590
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Watasi
Как меняется тренд? Как выделить флет? Как торговать? ... и т.д.
Если предположить что тренд за N баров это прямая линия можно рассчитать параметры этой линии. Уравнение прямой известно со школы это y = bx + с. Наклон линии характеризуется коэффициентом "b" иначе тангенс угла наклона. Индикатор рассчитывает этот параметр с помощью линейной регрессии на каждый бар и выводит в отдельное окно. Цвет зелёный значение больше предыдущего т.е. угол наклона растет, красное - все наоборот.
На самом деле применительно к графикам коэффициент "b" образуется из двух коэффициентов - из тангенса угла линии и коэффициента характеризующего валютную пару (возможно Point), поэтому масштаб значений индикатора на разных парах разный.
Как пользоваться индикатором? На мой взгляд есть несколько вариантов:
1. пересечение нулевой линии.
2. проход через максимальное значение
3. если установить некую зону около нулевой линии - это флет и торговать на пробой
Если у кого возникнут идеи по улучшению индикатора или по использованию буду только рад.
Индикатор CMO v1.Chande QStick v1
Индикатор QStick представляет из себя простую n-периодную среднюю скользящую для разности цен закрытия и открытия.
Советник подсказывает оптимальный размер лота в зависимости от размера депозита.Level Trading
Система внутридневной торговли.