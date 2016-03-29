加入我们粉丝页
作者: Watasi
趋势如何变化？如何确定横盘？如何交易？... 等等。此指标将帮助回答这些问题。
如果您假定趋势在 N 根柱线之内是一条直线, 您可以计算这条线的参数。您在学校里已经掌握了直线方程, 它就是 y = bx + с。这条线的倾角通过 "b" 系数来体现, 或者坡角的切线。指标使用每根柱线的线性回归来计算这个参数, 并在单独窗口里显示它。如果颜色为绿, 它表示当前值大于前值, 即坡角增加, 红色表示反向。
清醒的事实, 在图表上关联的 "b" 系数由两个系数形成: 线的角度切线和当前货币对的特性系数 (可能的点数), 所以指标刻度对于不同货币对是不同的。
如何使用指标？我认为它有几种变化:
1. 与零轴交叉。
2. 经过最大值。
3. 如果您已断定一个区域接近零轴, 则它是横盘, 且您可以在突破时交易。
如何任何人想到如何改善指标, 或如何使用它的思路, 我将不胜感谢。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7883
