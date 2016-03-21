und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TrendLinearReg - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1218
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Watasi
Wie dreht ein Trend? Wie eine Seitwärtsbewegung erkennen? Wie handeln? ... etc. Der Indikator hilft diese Fragen zu beantworten.
Unter der Annahme, ein Trend mit N Bars wäre eine Gerade, kann man die bestimmenden Parameter berechnen. Aus der Schule wissen sie eine Geradengleichung lautet y = bx + с. Die Steigung der Gerade ist bestimmt durch den Koeffizienten "b", er ist auch Tangens des Winkels der Steigung. Der Indikator berechnet diesen Parameter mit Hilfe der Linearen Regression aus jeder Bar und zeigt ihn in einem separaten Fenster. Die grüne Farbe signalisiert einen Wert größer als sein Vorgänger d.h. der Winkel der Steigung vergrößert sich, Rot bedeutet das Gegenteil.
Tatsächlich aber wird "b" durch zwei Koeffizienten bestimmt, dem Tangens des Winkels der Steigung und einem Koeffizienten der spezifisch für jedes Währungspaar ist (wie die Pointgröße), so dass die Skala des Indikators für jedes Währungspaar unterschiedlich ist.
Wie ist der Indikator zu verwenden? Ich denke, es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. Das Kreuzen der Nulllinie.
2. Bereich von Höchstwerten.
3. Die Zone um die Nulllinie zeigt eine Seitwärtsbewegung und sie können einen Ausbruch handeln.
Falls jemand Ideen hat, den Indikator zu verbessern oder in einer weiteren Weise einzusetzen, würde mich das sehr freuen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7883
Adviser ichimok2005. Verwendet den Ichimoku Indikator.Kijun Sen Robot (KSRobot)
Expert Adviser Kijun Sen Robot. Er verwendet folgende Indikatoren: Ichimoku, MA, SAR. Er ist optimiert für folgende Währungspaare: GBPUSD und EURUSD auf einer M30-Chart. Die komplette Beschreibung ist im Code enthalten.