TrendLinearReg - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: Watasi

Wie dreht ein Trend? Wie eine Seitwärtsbewegung erkennen? Wie handeln? ... etc. Der Indikator hilft diese Fragen zu beantworten.

Unter der Annahme, ein Trend mit N Bars wäre eine Gerade, kann man die bestimmenden Parameter berechnen. Aus der Schule wissen sie eine Geradengleichung lautet y = bx + с. Die Steigung der Gerade ist bestimmt durch den Koeffizienten "b", er ist auch Tangens des Winkels der Steigung. Der Indikator berechnet diesen Parameter mit Hilfe der Linearen Regression aus jeder Bar und zeigt ihn in einem separaten Fenster. Die grüne Farbe signalisiert einen Wert größer als sein Vorgänger d.h. der Winkel der Steigung vergrößert sich, Rot bedeutet das Gegenteil.

Tatsächlich aber wird "b" durch zwei Koeffizienten bestimmt, dem Tangens des Winkels der Steigung und einem Koeffizienten der spezifisch für jedes Währungspaar ist (wie die Pointgröße), so dass die Skala des Indikators für jedes Währungspaar unterschiedlich ist.

Wie ist der Indikator zu verwenden? Ich denke, es gibt mehrere Möglichkeiten:

1. Das Kreuzen der Nulllinie.

2. Bereich von Höchstwerten.

3. Die Zone um die Nulllinie zeigt eine Seitwärtsbewegung und sie können einen Ausbruch handeln.

Falls jemand Ideen hat, den Indikator zu verbessern oder in einer weiteren Weise einzusetzen, würde mich das sehr freuen.

