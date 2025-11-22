Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
UltraFatl - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 4
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Questo indicatore si basa sulle letture dell'indicatore Fatl e sull'analisi di un insieme di linee di segnale. L'algoritmo di calcolo delle linee di segnale è il seguente. Qualsiasi valore di periodo dell'insieme di linee di segnale viene calcolato con la formula della progressione aritmetica:
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step
Il valore della variabile Numero varia da zero a Totale passi. I valori ottenuti dei periodi vengono aggiunti all'array di variabili e utilizzati a ogni tick dell'indicatore per ottenere l'array di valori medi dell'indicatore Fatl. Sulla base di questo array, vengono calcolate le direzioni del trend attuale per ciascuna delle medie e vengono determinati i numeri di trend positivi e negativi per l'intero array di valori mediati del Fatl.
I numeri finali di tendenze positive e negative vengono mediati e utilizzati come linee di indicatore che formano un istogramma colorato visualizzato con lo stile DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. La direzione della tendenza in questo indicatore è determinata dal colore dell'istogramma e la forza della tendenza dalla sua larghezza.
Vengono utilizzati quattro colori per indicare la tendenza per ciascuna delle due direzioni di tendenza: se i valori dell'istogramma non entrano nelle zone di ipercomprato e ipervenduto, i colori dell'indicatore sono più scuri; quando i livelli di ipervenduto e ipercomprato vengono infranti, i colori dell'indicatore diventano più chiari.Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Prezzo dell'usato //---- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // Metodo di mediazione input int StartLength=3; // Inizio del periodo di mediazione input int WPhase=100; // Parametro di mediazione //---- input uint Step=5; // Fase di variazione del periodo input uint StepsTotal=10; // Numero di cambi di periodo //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Metodo di lisciatura input int SmoothLength=3; // Profondità di levigatura input int SmoothPhase=100; // Parametro di attenuazione input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Costante di prezzo //---- input uint UpLevel=80; // Livello di ipercomprato in %%. input uint DnLevel=20; // Livello di ipervenduto in %%. input color UpLevelsColor=Blue; // Colore del livello di ipercomprato input color DnLevelsColor=Blue; // Colore del livello di ipervenduto input STYLE Levelstyle=DASH_; // Stile dei livelli. input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Spessore dei livelli //+----------------------------------------------+
Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con dieci possibili varianti:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - media con l'algoritmo di Parry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Fig.1 Indicatore UltraFatl
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/788
Questo indicatore di tendenza del segnale si basa sulle letture dell'indicatore personalizzato Spearman Rank Correlation e sull'analisi della tendenza delle sue linee di segnale multiple.Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received
Questo blocco di codice rileva una Nuova barra o una Nuova candela quando viene ricevuta.
DSS Bressert - Double Smoothed Stochastic Indicator di Walter Bressert. L'interpretazione dei valori dell'indicatore DSS è simile a quella dell'indicatore Stocastico: valori superiori a 80 indicano un mercato ipercomprato, valori inferiori a 20 indicano un mercato ipervenduto.Logarithmic Moving Average
La media mobile logaritmica calcola continuamente la media logaritmica del prezzo più alto e del prezzo più basso in un periodo.