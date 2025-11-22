Questo indicatore si basa sulle letture dell'indicatore Fatl e sull'analisi di un insieme di linee di segnale. L'algoritmo di calcolo delle linee di segnale è il seguente. Qualsiasi valore di periodo dell'insieme di linee di segnale viene calcolato con la formula della progressione aritmetica:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

Il valore della variabile Numero varia da zero a Totale passi. I valori ottenuti dei periodi vengono aggiunti all'array di variabili e utilizzati a ogni tick dell'indicatore per ottenere l'array di valori medi dell'indicatore Fatl. Sulla base di questo array, vengono calcolate le direzioni del trend attuale per ciascuna delle medie e vengono determinati i numeri di trend positivi e negativi per l'intero array di valori mediati del Fatl.

I numeri finali di tendenze positive e negative vengono mediati e utilizzati come linee di indicatore che formano un istogramma colorato visualizzato con lo stile DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. La direzione della tendenza in questo indicatore è determinata dal colore dell'istogramma e la forza della tendenza dalla sua larghezza.

Vengono utilizzati quattro colori per indicare la tendenza per ciascuna delle due direzioni di tendenza: se i valori dell'istogramma non entrano nelle zone di ipercomprato e ipervenduto, i colori dell'indicatore sono più scuri; quando i livelli di ipervenduto e ipercomprato vengono infranti, i colori dell'indicatore diventano più chiari.

input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input uint UpLevel= 80 ; input uint DnLevel= 20 ; input color UpLevelsColor=Blue; input color DnLevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1;

Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con dieci possibili varianti:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - media con l'algoritmo di Parry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore UltraFatl