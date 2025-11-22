당사 팬 페이지에 가입하십시오
이 지표는 Fatl 지표의 판독값과 해당 신호선 세트의 분석을 기반으로 합니다. 신호선 계산 알고리즘은 다음과 같습니다. 신호선 세트의 모든 주기 값은 산술 진행 공식에 의해 계산됩니다:
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step
변수 Number 의 값은 0에서 StepsTotal까지 다양합니다. 얻은 주기 값은 변수 배열에 추가되고 표시기의 각 틱에 사용되어 표시기의 평균값 배열을 얻습니다 Fatl. 이 배열을 기반으로 각 평균에 대한 현재 추세의 방향이 계산되고 Fatl의 전체 평균값 배열에 대해 양수 및 음수 추세의 수가 결정됩니다.
최종 추세의 양수 및 음수 값은 평균화되어 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 스타일을 사용하여 표시되는 컬러 히스토그램을 형성하는 지표 선으로 사용됩니다. 이 인디케이터의 추세 방향은 히스토그램의 색상으로, 추세의 강도는 폭으로 결정됩니다.
히스토그램 값이 과매수 및 과매도 영역에 들어가지 않으면 표시기 색상이 어두워지고, 과매도 및 과매수 수준이 깨지면 표시기 색상이 밝아지는 등 두 가지 추세 방향 각각에 대한 추세를 나타내는 데 네 가지 색상이 사용됩니다.인디케이터의 매개변수를 입력합니다:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // 중고 가격 //---- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // 평균화 방법 input int StartLength=3; // 평균화 기간 시작 input int WPhase=100; // 평균화 매개변수 //---- input uint Step=5; // 기간 변경 단계 input uint StepsTotal=10; // 기간 변경 횟수 //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // 평활화 방법 input int SmoothLength=3; // 스무딩 깊이 input int SmoothPhase=100; // 스무딩 파라미터 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 가격 상수 //---- input uint UpLevel=80; // 과매수 수준(%%) input uint DnLevel=20; // 과매도 수준(%%) input color UpLevelsColor=Blue; // 과매수 레벨의 색상 input color DnLevelsColor=Blue; // 과매도 레벨의 색상 input STYLE Levelstyle=DASH_; // 레벨 스타일. input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // 레벨의 두께 //+----------------------------------------------+
인디케이터의 평균 알고리즘은 10가지 변형을 사용하여 변경할 수 있습니다:
- SMA - 단순이동평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 패리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2와 같습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
그림 1 UltraFatl 표시기
