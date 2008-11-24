CodeBaseРазделы
DoubleUp с изгибом - эксперт для MetaTrader 4

Hazem
Вот способ значительно улучшить алгоритм doubleDown. Он также хорошо работает на минутных графиках по EURUSD, но результаты удовлетворяют гораздо больше. Вот результаты с января 2006 года:

Я надеюсь он Вам понравится, если да, то оцените его, чтобы дргуие тоже могли узнать о нем.

Спасибо!

Hazem

