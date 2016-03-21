CodeBaseKategorien
Expert Advisors

DoubleUp with a twist - Experte für den MetaTrader 4

Hazem | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
833
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
Hier ist eine Methode, die den DoubleDown Algorithmus dramatisch verbessert, er arbeitet zwar gut auf 1 min EURUSD aber doch mit viel besseren Ergebnis: hier die Ergebnisse von Jan 2006 bis:

Ich hoffe er gefällt ihnen und bitte bewerten sie ihn, damit auch andere von ihm erfahren können.

Vielen Dank

Hazem

 

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7879

