Hazem
6263
(9)
DoubleUp2.mq4
这里的方法可以改善 doubleDown 运算，直至EURUSD 在1 min图表中平稳运行。使人称心的是这个结果的日期是从2006年一月开始：

希望你们能够喜欢并且请打分。

谢谢

Hazem

 

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7879

