La idea principal del indicador ha sido cogida de aquí

http://codebase.mql4.com/es/code/7608

TREND_alexcud v_2. mq4

Puesto que el indicador del autor no dibujaba las flechas en el historial y no se podía evaluar sus señales comerciales, ha sido creado este indicador que dibuja las flechas en la ventana principal del gráfico.

Los ajustes son iguales que tiene el autor.