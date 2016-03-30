CodeBaseSecciones
Indicadores

iTREND_alexcud - indicador para MetaTrader 4

La idea principal del indicador ha sido cogida de aquí

http://codebase.mql4.com/es/code/7608

  TREND_alexcud v_2. mq4

Puesto que el indicador del autor no dibujaba las flechas en el historial y no se podía evaluar sus señales comerciales, ha sido creado este indicador que dibuja las flechas en la ventana principal del gráfico.    

Los ajustes son iguales que tiene el autor.

  

 

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7868

