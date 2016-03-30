下記のコードに触発されました。

http://codebase.mql4.com/ja/code/7608

TREND_alexcud v_2. mq4

元のバージョンでは、チャート上に矢印が描画されなかったし、シグナル配信の評価が不可能だったので、メインウィンドウのチャート上に矢印を描画するインディケータを開発することに決めました。

パラメータ設定は元のバージョンと同じです。