iTREND_alexcud - MetaTrader 4のためのインディケータ
下記のコードに触発されました。
http://codebase.mql4.com/ja/code/7608TREND_alexcud v_2. mq4
元のバージョンでは、チャート上に矢印が描画されなかったし、シグナル配信の評価が不可能だったので、メインウィンドウのチャート上に矢印を描画するインディケータを開発することに決めました。
パラメータ設定は元のバージョンと同じです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7868
