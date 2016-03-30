コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

iTREND_alexcud - MetaTrader 4のためのインディケータ

下記のコードに触発されました。  

http://codebase.mql4.com/ja/code/7608

  TREND_alexcud v_2. mq4

元のバージョンでは、チャート上に矢印が描画されなかったし、シグナル配信の評価が不可能だったので、メインウィンドウのチャート上に矢印を描画するインディケータを開発することに決めました。

パラメータ設定は元のバージョンと同じです。

  

 

 

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7868

