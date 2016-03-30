CodeBaseSecciones
MACDCCI - Asesor Experto para MetaTrader 4

Hazem
Publicado:
Es un Asesor Experto simple, utiliza el algoritmo CCI y MACD, no pierde con repasos largos. Además, se puede mejorarlo, lo dejo en sus manos.

Hazem.

