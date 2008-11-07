指标的基本理念来自 https://www.mql5.com/zh/code/7608 TREND_alexcud v_2. mq4

虽然作者的指标在历史中没有划出箭头，没有可能评估他的交易系统。创建了这个指标，能够在基本的图表窗口画出箭头。

类似作者的选项。