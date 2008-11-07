请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标的基本理念来自 https://www.mql5.com/zh/code/7608 TREND_alexcud v_2. mq4
虽然作者的指标在历史中没有划出箭头，没有可能评估他的交易系统。创建了这个指标，能够在基本的图表窗口画出箭头。
类似作者的选项。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7868
指标 Raznost2
指标显示Open[0]和 Close[1]的区别。Large Time Frame
指标LargeTimeFrame。可以在原有的时间期蜡烛柱图表上构建。
CandlesticksCW
指标以CandlesticksBW为基础。根据B. Williams“黑色”和“白色”柱拓展了日本柱。Butterworth Moving Average
展示由第二个定单添加Batterwort 滑动函数的标准指标。