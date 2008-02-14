Основная идея индикатора взятого отсюда

http://codebase.mql4.com/ru/code/7608

TREND_alexcud v_2. mq4

Поскольку авторский индикатор не рисовал стрелки на истории и не было возможнсти оценить его торговые сигналы, был создан этот индикатор, который рисует стрелки в основном окне графика.

Настройки аналогичны авторскому.