Индикаторы

iTREND_alexcud - индикатор для MetaTrader 4

Watashi | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6795
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Основная идея индикатора взятого отсюда  

http://codebase.mql4.com/ru/code/7608

  TREND_alexcud v_2. mq4

Поскольку авторский индикатор не рисовал стрелки на истории и не было возможнсти оценить его торговые сигналы, был создан этот индикатор, который рисует стрелки в основном окне графика.

Настройки аналогичны авторскому.

  

 

 

