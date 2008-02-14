Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iTREND_alexcud - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6795
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Основная идея индикатора взятого отсюда
http://codebase.mql4.com/ru/code/7608TREND_alexcud v_2. mq4
Поскольку авторский индикатор не рисовал стрелки на истории и не было возможнсти оценить его торговые сигналы, был создан этот индикатор, который рисует стрелки в основном окне графика.
Настройки аналогичны авторскому.
CandlesticksCW
Индикатор на основе CandlesticksBW. Раскрашивает японские свечи по Б.Вильямсу, с отображением "черных" и "белых" свечей.1_Otkat Sys.
Советник 1_Otkat_Sys. Система на 0(МТ) часов, не торгует на понедельник и на пятницу.
Math-System
Индикатор Math-System.Tester Expert 1 TimeFrame Indicators
В течение испытательного текущего времени чертят только, и без завершения.