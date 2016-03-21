CodeBaseKategorien
Indikatoren

iTREND_alexcud - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
791
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Den Grundgedanken des Indikators indicator finden Sie here TREND_alexcud v_2. mq4

So lange der Indikator des Autors keine Pfeile für die vergangenen Balken zeigt und es keine Möglichkeit gab, die Handelssignale zu berechnen, zeichnet er seine Pfeile im Hauptchart.

Die Einstellungen sind die gleichen wie die des Indikators des Autors.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7868

