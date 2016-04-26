A idéia básica do indicador resultou a partir daqui

http://codebase.mql4.com/ru/code/7608

TREND_alexcud v_2. mq4

Este indicador, para desenhar setas na janela do gráfico principal, foi criado porque, por um lado, o indicador de autor não podia desenhar setas no histórico e, por outro, não havia possibilidade de avaliar os seus sinais de negociação.

Configurações semelhantes às do autor.