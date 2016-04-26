Participe de nossa página de fãs
iTREND_alexcud - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 864
- Avaliação:
-
- Publicado:
A idéia básica do indicador resultou a partir daqui
http://codebase.mql4.com/ru/code/7608TREND_alexcud v_2. mq4
Este indicador, para desenhar setas na janela do gráfico principal, foi criado porque, por um lado, o indicador de autor não podia desenhar setas no histórico e, por outro, não havia possibilidade de avaliar os seus sinais de negociação.
Configurações semelhantes às do autor.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7868
