CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

iTREND_alexcud - indicador para MetaTrader 4

Watashi | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
864
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A idéia básica do indicador resultou a partir daqui  

http://codebase.mql4.com/ru/code/7608

  TREND_alexcud v_2. mq4

Este indicador, para desenhar setas na janela do gráfico principal, foi criado porque, por um lado, o indicador de autor não podia desenhar setas no histórico e, por outro, não havia possibilidade de avaliar os seus sinais de negociação.

Configurações semelhantes às do autor.

  

 

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7868

MACDCCI MACDCCI

Conselheiro simples que trabalha bem no М1 do par EURUSD.

Math-System Math-System

Indicador Math-System.

AudioPrice AudioPrice

Apresenta informações sobre o último preço usando uma voz.

Math System-Trader Math System-Trader

Um sistema de negociação eficaz, através de um algoritmo matemático complexo, determina os níveis de apoio/resistência, reversão, e inversão da tendência.