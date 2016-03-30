Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
2_Otkat Sys v1.1 - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 637
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: no especificado
Asesor Experto 2_Otkat Sys v1.1
Asesor Experto 2_Otkat Sys v1.1
El sistema de jueves a viernes a 0(MT) horas, tradea sólo con reversa.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7863
CandlesticksCW
Este indicador se basa en CandlesticksBW. Colorea las velas japonesas según B. Williams mostrando las velas “negras” y “blancas”.RZI
Indicador para ver figuras de reversa.
Math-System
Indicador Math-System.MACDCCI
Es un Asesor Experto simple que tradea muy bien en М1 EURUSD.