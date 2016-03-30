CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

2_Otkat Sys v1.1 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
637
Ranking:
(2)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: no especificado

Asesor Experto 2_Otkat Sys v1.1

El sistema de jueves a viernes a 0(MT) horas, tradea sólo con reversa.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7863

CandlesticksCW CandlesticksCW

Este indicador se basa en CandlesticksBW. Colorea las velas japonesas según B. Williams mostrando las velas “negras” y “blancas”.

RZI RZI

Indicador para ver figuras de reversa.

Math-System Math-System

Indicador Math-System.

MACDCCI MACDCCI

Es un Asesor Experto simple que tradea muy bien en М1 EURUSD.