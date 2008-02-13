Индикатор ind - Profitunity Bars. Раскрашивает бары в зеленый, красный и черный цвет.

Советник 3_Otkat_Sys_v1.2. Система на 5(МТ) часов, не торгует на понедельник и на пятницу.

Советник 1_Otkat_Sys. Система на 0(МТ) часов, не торгует на понедельник и на пятницу.

Индикатор на основе CandlesticksBW. Раскрашивает японские свечи по Б.Вильямсу, с отображением "черных" и "белых" свечей.