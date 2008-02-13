Смотри, как бесплатно скачать роботов
2_Otkat Sys v1.1 - эксперт для MetaTrader 4
- 2763
Автор: не указан
Советник 2_Otkat Sys v1.1
Советник 2_Otkat Sys v1.1
Система с четверга на пятницу на 0(МТ) часов, торгует только на переворот.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7863
