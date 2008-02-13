CodeBaseРазделы
Советники

2_Otkat Sys v1.1 - эксперт для MetaTrader 4

Автор: не указан

Советник 2_Otkat Sys v1.1

Система с четверга на пятницу на 0(МТ) часов, торгует только на переворот.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7863

