Indicadores

RZI - indicador para MetaTrader 4

dektec | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1077
Ranking:
(4)
Publicado:
RZI.mq4 (2.39 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Descripción:

El indicador considera sólo los movimientos coordinados de los jugadores agresivos y cautelosos (high y low).

Claro que las figuras de reversa de este indicador gozan de más confianza.


Imagen:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7860

