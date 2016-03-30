Mira cómo descargar robots gratis
RZI - indicador para MetaTrader 4
Publicado:
Descripción:
El indicador considera sólo los movimientos coordinados de los jugadores agresivos y cautelosos (high y low).
Claro que las figuras de reversa de este indicador gozan de más confianza.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7860
