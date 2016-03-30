無料でロボットをダウンロードする方法を見る
2_Otkat Sys v1.1 - MetaTrader 4のためのエキスパート
制作者: 不明
エキスパートアドバイザ 2_Otkat_Sys_v1.1。
エキスパートアドバイザ 2_Otkat_Sys_v1.1。
このEAは、金曜日から土曜日に変わる午前0時にトレンド転換を狙ってトレードします。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7863
