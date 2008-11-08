请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
2_Otkat Sys v1.1 - MetaTrader 4EA
- 3495
-
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者:不明
智能交易2_Otkat Sys v1.1
智能交易星期四到星期五的时间为0(МТ)小时，只有在扭转时开始交易。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7863
