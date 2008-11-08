代码库部分
EA

2_Otkat Sys v1.1 - MetaTrader 4EA

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
3495
等级:
(2)
已发布:
已更新:
作者:不明



智能交易2_Otkat Sys v1.1



智能交易星期四到星期五的时间为0(МТ)小时，只有在扭转时开始交易。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7863

