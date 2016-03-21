CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

2_Otkat Sys v1.1 - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
606
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor: nicht angegeben



EA 2_Otkat Sys v1.1



Das System handelt von Donnerstag bis Freitag um 0(МТ) Uhr, es handelt nach einem entgegengesetzten Ansatz.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7863

CandlesticksCW CandlesticksCW

der Indikator beruht auf CandlesticksBW. Er färbt die japanischen Kerzen von B. Williams in schwarze und weiße Kerzen.

Alexav SpeedUp M1 Alexav SpeedUp M1

Berater Alexav SpeedUp M1.

Simple FX Simple FX

Simple FX ist ein freier Expert Advisor der automatisch,durch Benutzung des "Moving Average", am Forex Markt handelt. Bedienungsanleitung und Quelltext sind enthalten. Alle Experten Einstellungen können jederzeit verändert werden.

Arttrader_v1_5 Arttrader_v1_5

Berater Arttrader v1_5.