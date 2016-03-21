Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
2_Otkat Sys v1.1 - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 606
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: nicht angegeben
EA 2_Otkat Sys v1.1
Das System handelt von Donnerstag bis Freitag um 0(МТ) Uhr, es handelt nach einem entgegengesetzten Ansatz.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7863
