CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Indicador StochR Super Position - indicador para MetaTrader 4

Sergei Kazachenko | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1035
Ranking:
(6)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Un indicador más que forma la serie de superposiciones.


El principio aquí es el mismo que con RSI DeMarker Super posición, pero para otros indicadores - Oscilador estocástico y el %R.

En este momento no existe correlación entre los diferentes períodos de los indicadores básicos en el indicador ( no se recalculan las MAs de indicadores básicos en diversos períodos). Si es interesante para cualquier persona, se puede añadir en el código.

Líneas del indicador:

  • %R - plata
  • Stoch - DarkOrange
  • Superposición - negro
  • MA rápida - Roja anaranjada
  • MA lenta - Azul Acero
  • Divergencia gistogram - Azul Acero


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7745

IsConnected IsConnected

EA que escribe el tiempo de desconexiones del servidor en un archivo.

Indicador de velocidad y la aceleración Indicador de velocidad y la aceleración

El indicador de velocidad y la aceleración muestra velocidad y aceleración de un cambio de precio.

MA2CCI MA2CCI

TS, basados en la intersección de las dos MAs filtradas por las señales de la CCI.

SendPendingOrder SendPendingOrder

Colocar una orden pendiente con el ratón - el primer script de la serie de "OMG" ("gestión gráfica de órdenes").