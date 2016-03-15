Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Indicador StochR Super Position - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1035
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Un indicador más que forma la serie de superposiciones.
El principio aquí es el mismo que con RSI DeMarker Super posición, pero para otros indicadores - Oscilador estocástico y el %R.
En este momento no existe correlación entre los diferentes períodos de los indicadores básicos en el indicador ( no se recalculan las MAs de indicadores básicos en diversos períodos). Si es interesante para cualquier persona, se puede añadir en el código.
Líneas del indicador:
- %R - plata
- Stoch - DarkOrange
- Superposición - negro
- MA rápida - Roja anaranjada
- MA lenta - Azul Acero
- Divergencia gistogram - Azul Acero
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7745
EA que escribe el tiempo de desconexiones del servidor en un archivo.Indicador de velocidad y la aceleración
El indicador de velocidad y la aceleración muestra velocidad y aceleración de un cambio de precio.
TS, basados en la intersección de las dos MAs filtradas por las señales de la CCI.SendPendingOrder
Colocar una orden pendiente con el ratón - el primer script de la serie de "OMG" ("gestión gráfica de órdenes").