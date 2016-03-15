Un indicador más que forma la serie de superposiciones.

El principio aquí es el mismo que con RSI DeMarker Super posición, pero para otros indicadores - Oscilador estocástico y el %R.

En este momento no existe correlación entre los diferentes períodos de los indicadores básicos en el indicador ( no se recalculan las MAs de indicadores básicos en diversos períodos). Si es interesante para cualquier persona, se puede añadir en el código.

Líneas del indicador:

%R - plata

Stoch - DarkOrange

Superposición - negro

MA rápida - Roja anaranjada

MA lenta - Azul Acero

Divergencia gistogram - Azul Acero



