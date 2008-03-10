请观看如何免费下载自动交易
StochR% Super Position Indicator - MetaTrader 4脚本
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
超级仓位数组的又一个指标。
指标的原理与 RSI DeMarker Super Position相同，但是对于其他指标 - 随机震荡和 %R。
此刻在指标中基本指标的不同时间周期之间不存在关联 (在不同时间周期上基本指标的MAs不被重新计算)。如果有人感兴趣，我可以加入代码。
指标线:
- %R - 银色
- Stoch - 深橘黄色
- SuperPosition - 黑色
- Fast MA - 橘红色
- Slow MA - 蓝色
- Divergence gistogram - 蓝色
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7745
