代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

StochR% Super Position Indicator - MetaTrader 4脚本

Sergei Kazachenko | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
4710
等级:
(6)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

超级仓位数组的又一个指标。


指标的原理与 RSI DeMarker Super Position相同，但是对于其他指标 - 随机震荡和 %R。

此刻在指标中基本指标的不同时间周期之间不存在关联 (在不同时间周期上基本指标的MAs不被重新计算)。如果有人感兴趣，我可以加入代码。

指标线:

  • %R - 银色
  • Stoch - 深橘黄色
  • SuperPosition - 黑色
  • Fast MA - 橘红色
  • Slow MA - 蓝色
  • Divergence gistogram - 蓝色


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7745

Turbo JRSX Turbo JRSX

指标显示趋势。

StepChoppy_v2 StepChoppy_v2

StepChoppy_v2 指标。使用指标: StepMA_v7, StepRSI_v5.2.

T3MAopt T3MAopt

指标T3 MAopt.

valasholic13 v2.5 valasholic13 v2.5

指标 valasholic13 v2.5.