超级仓位数组的又一个指标。

指标的原理与 RSI DeMarker Super Position相同，但是对于其他指标 - 随机震荡和 %R。

此刻在指标中基本指标的不同时间周期之间不存在关联 (在不同时间周期上基本指标的MAs不被重新计算)。如果有人感兴趣，我可以加入代码。

指标线:

%R - 银色

Stoch - 深橘黄色

SuperPosition - 黑色

Fast MA - 橘红色

Slow MA - 蓝色

Divergence gistogram - 蓝色



