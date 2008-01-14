CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSI DeMarker Super Position - индикатор для MetaTrader 4

Sergei Kazachenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
11468
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Как правило много вренени уходит на переключение между периодами и параметрами индикаторов для сравнения поведения и выявление истинной динамики развития индикаторов.

Индикатор был написан после полного заполнения рабочего пространства терминала набором стандартных индикаторов с разными параметрами.

Что расчитывается:

  • четыре линии RSI с разными периодами (шаг изменения периода указан в параметрах индикатора) образуют среднюю взвешенную часть индикатора по RSI
  • четыре линии DeMarker с разными периодами (шаг изменения периода указан в параметрах индикатора) образуют среднюю взвешенную часть индикатора по Demarker
  • из-за разности размерностей RSI и DeMarker показания средних приводится к единой системе отображения. 
  • средняя взвешенная по RSI и DeMarker собственно и образуют суперпозицию по двум индикаторам
  • на линюю суперпозиции наложены два MA для облегчения интерпритации показаний
  • для полноты картины выведена гистограмма разницы средних взвешенных RSI и DeMarker

Что получилось: в одном индикаторе собраны два разнопериодных, разнодинамических показателя. 

Не секрет что RSI и DeMarker по разному ведут себя не только в неопределенных ситуациях на графике, но и по отношению сами к себе с разными периодами индикаторов, по моему мнению полезно видеть эту разницу.

Если кого-то заинтересует использование индикатора, дополнительно можно ввести сглаживание линии суперпозиции.

 

ZH_Dynamic_Arrays_Lib ZH_Dynamic_Arrays_Lib

Набор функций для эмуляции динамических массивов.

3_Level_ZZ_Semafor 3_Level_ZZ_Semafor

На графике расставляет семафорные точки максимумов и минимумов старшего, среднего и малого периода. Типа а-ля Advanced Get, только без нумерации волн.

ЗигЗаг для поиска паттернов ЗигЗаг для поиска паттернов

Построение в активном окне ЗигЗага, рассчитанного на старшем таймфрейме.

Индикатор StochR% Super Position Индикатор StochR% Super Position

Еще один индикатор из серии суперпозиции : StochR% Super Position