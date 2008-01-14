Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI DeMarker Super Position - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11468
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Как правило много вренени уходит на переключение между периодами и параметрами индикаторов для сравнения поведения и выявление истинной динамики развития индикаторов.
Индикатор был написан после полного заполнения рабочего пространства терминала набором стандартных индикаторов с разными параметрами.
Что расчитывается:
- четыре линии RSI с разными периодами (шаг изменения периода указан в параметрах индикатора) образуют среднюю взвешенную часть индикатора по RSI
- четыре линии DeMarker с разными периодами (шаг изменения периода указан в параметрах индикатора) образуют среднюю взвешенную часть индикатора по Demarker
- из-за разности размерностей RSI и DeMarker показания средних приводится к единой системе отображения.
- средняя взвешенная по RSI и DeMarker собственно и образуют суперпозицию по двум индикаторам
- на линюю суперпозиции наложены два MA для облегчения интерпритации показаний
- для полноты картины выведена гистограмма разницы средних взвешенных RSI и DeMarker
Что получилось: в одном индикаторе собраны два разнопериодных, разнодинамических показателя.
Не секрет что RSI и DeMarker по разному ведут себя не только в неопределенных ситуациях на графике, но и по отношению сами к себе с разными периодами индикаторов, по моему мнению полезно видеть эту разницу.
Если кого-то заинтересует использование индикатора, дополнительно можно ввести сглаживание линии суперпозиции.
Набор функций для эмуляции динамических массивов.3_Level_ZZ_Semafor
На графике расставляет семафорные точки максимумов и минимумов старшего, среднего и малого периода. Типа а-ля Advanced Get, только без нумерации волн.
Построение в активном окне ЗигЗага, рассчитанного на старшем таймфрейме.Индикатор StochR% Super Position
Еще один индикатор из серии суперпозиции : StochR% Super Position