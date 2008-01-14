Как правило много вренени уходит на переключение между периодами и параметрами индикаторов для сравнения поведения и выявление истинной динамики развития индикаторов.

Индикатор был написан после полного заполнения рабочего пространства терминала набором стандартных индикаторов с разными параметрами.

Что расчитывается:

четыре линии RSI с разными периодами (шаг изменения периода указан в параметрах индикатора) образуют среднюю взвешенную часть индикатора по RSI

четыре линии DeMarker с разными периодами (шаг изменения периода указан в параметрах индикатора) образуют среднюю взвешенную часть индикатора по Demarker

из-за разности размерностей RSI и DeMarker показания средних приводится к единой системе отображения.

средняя взвешенная по RSI и DeMarker собственно и образуют суперпозицию по двум индикаторам

на линюю суперпозиции наложены два MA для облегчения интерпритации показаний

для полноты картины выведена гистограмма разницы средних взвешенных RSI и DeMarker

Что получилось: в одном индикаторе собраны два разнопериодных, разнодинамических показателя.

Не секрет что RSI и DeMarker по разному ведут себя не только в неопределенных ситуациях на графике, но и по отношению сами к себе с разными периодами индикаторов, по моему мнению полезно видеть эту разницу.

Если кого-то заинтересует использование индикатора, дополнительно можно ввести сглаживание линии суперпозиции.