SendPendingOrder - script para MetaTrader 4
Para colocar una orden pendiente, usted debe:
1) Familiarizarse con esta instrucción =)
2). ¡Especificar valores por defecto! (están por debajo de la descripción, comienzan y terminan con la entrada: //+----------------------------------------------+ )
3) Permitir la importación de expertos externos
Menú «Herramientas»-> "Opciones"-> "Asesores Expertos"-> "Permitir importaciones de expertos externos" (es necesario describir un error que puede ocurrir durante una orden)4) Trazo del script de la gráfica.
Al mismo tiempo debe tener en cuenta que el lugar de fijación es el precio futuro de apertura (OpenPrice). Es posible modificar durante la instalación, pero, para la simplificación del trabajo, recomiendo arrastrar la secuencia de comandos en el lugar necesario a la vez.5) Mover todas las líneas a los niveles necesarios:
- Open_Price_Line (blanco por defecto) - precio de apertura (línea obligatoria)
- Stop_Loss_Line (rojo) - nivel de Stop Loss (obligatorio)
- Take_Profit_Line (verde) - nivel de Take Profit (opcional)
- Expiration_Line (amarillo) - tiempo de expiración (opcional) (pueden borrarse las líneas opcionales)
- "````" - tamaño de la posición. Es necesario colocar enfrente del valor necesario (de 0,1 a 10 porciones)
Es necesaria la elección del tipo de orden dependiendo de la ubicación de las líneas Open_Price y Stop_Loss:
Open_Price > oferta y Open_Price > Stop_Loss - orden BUYSTOP,
Open_Price > oferta y Open_Price < Stop_Loss - orden SELLLIMIT,
Open_Price < preguntar y Open_Price &gt; Stop_Loss - orden BUYLIMIT,
Open_Price < preguntar y Open_Price < Stop_Loss - orden SELLSTOP.
6) Pulse el botón "OK" cuando esté todo listo.
Para detener el SCRIPT en cualquier momento presione el botón "Cancelar".
