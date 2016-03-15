Para colocar una orden pendiente, usted debe:

2). ¡Especificar valores por defecto! (están por debajo de la descripción, comienzan y terminan con la entrada: //+----------------------------------------------+ )

3) Permitir la importación de expertos externos

Menú «Herramientas»-> "Opciones"-> "Asesores Expertos"-> "Permitir importaciones de expertos externos" (es necesario describir un error que puede ocurrir durante una orden)

Al mismo tiempo debe tener en cuenta que el lugar de fijación es el precio futuro de apertura (OpenPrice). Es posible modificar durante la instalación, pero, para la simplificación del trabajo, recomiendo arrastrar la secuencia de comandos en el lugar necesario a la vez.

- Open_Price_Line (blanco por defecto) - precio de apertura (línea obligatoria)

- Stop_Loss_Line (rojo) - nivel de Stop Loss (obligatorio)

- Take_Profit_Line (verde) - nivel de Take Profit (opcional)

- Expiration_Line (amarillo) - tiempo de expiración (opcional) (pueden borrarse las líneas opcionales)

- "````" - tamaño de la posición. Es necesario colocar enfrente del valor necesario (de 0,1 a 10 porciones)

Es necesaria la elección del tipo de orden dependiendo de la ubicación de las líneas Open_Price y Stop_Loss:

Open_Price > oferta y Open_Price > Stop_Loss - orden BUYSTOP,

Open_Price > oferta y Open_Price < Stop_Loss - orden SELLLIMIT,

Open_Price < preguntar y Open_Price &gt; Stop_Loss - orden BUYLIMIT,

Open_Price < preguntar y Open_Price < Stop_Loss - orden SELLSTOP.

Para detener el SCRIPT en cualquier momento presione el botón "Cancelar".



