コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

インディケータStochR% Super Position - MetaTrader 4のためのインディケータ

Sergei Kazachenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
843
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

重ね合わせの原理をベースにしたインディケータの一つです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7745

IsConnected IsConnected

接続切断の時刻をファイルに書き込むエキスパートアドバイザです。

Acceleration&Speed Acceleration&Speed

インディケータAcceleration&Speedは、価格の上昇・下降の速度と加速度を表示します。

MA2CCI MA2CCI

CCIシグナルによりフィルタリングされた2本の移動平均線の交差をベースにした自動売買システムです。

SendPendingOrder SendPendingOrder

マウスカーソルでの指値注文の発注。「注文のグラフィカルな管理」シリーズの第1スクリプト。