Mais um indicador da série de Super Positions.

O princípio aqui é o mesmo que no RSI DeMarker Super Position, mas para outros indicadores - oscilador estocástico e %R.

No momento não há nenhuma correlação entre diferentes períodos dos indicadores básicos no indicador (MAs de indicadores básicos sobre diferentes períodos não são re-calculados). Se for interessante para alguém, eu posso adicioná-lo no código.

linhas do indicador:

%R - Prata

Stoch - Laranja escuro

SuperPosition - Preto

MA rápido - Laranja avermelhado

MA lento - SteelBlue

Histograma de divergência - SteelBlue



