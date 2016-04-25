CodeBaseSeções
Indicador StochR Super Position - indicador para MetaTrader 4

Sergei Kazachenko
Mais um indicador da série de Super Positions.


O princípio aqui é o mesmo que no RSI DeMarker Super Position, mas para outros indicadores - oscilador estocástico e %R.

No momento não há nenhuma correlação entre diferentes períodos dos indicadores básicos no indicador (MAs de indicadores básicos sobre diferentes períodos não são re-calculados). Se for interessante para alguém, eu posso adicioná-lo no código.

linhas do indicador:

  • %R - Prata
  • Stoch - Laranja escuro
  • SuperPosition - Preto
  • MA rápido - Laranja avermelhado
  • MA lento - SteelBlue
  • Histograma de divergência - SteelBlue


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7745

