Indicador StochR Super Position - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 952
- Avaliação:
-
- Publicado:
Mais um indicador da série de Super Positions.
Mais um indicador da série de Super Positions.
O princípio aqui é o mesmo que no RSI DeMarker Super Position, mas para outros indicadores - oscilador estocástico e %R.
No momento não há nenhuma correlação entre diferentes períodos dos indicadores básicos no indicador (MAs de indicadores básicos sobre diferentes períodos não são re-calculados). Se for interessante para alguém, eu posso adicioná-lo no código.
linhas do indicador:
- %R - Prata
- Stoch - Laranja escuro
- SuperPosition - Preto
- MA rápido - Laranja avermelhado
- MA lento - SteelBlue
- Histograma de divergência - SteelBlue
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7745
