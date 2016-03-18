Ein weiterer Indikator aus der Serie Super Positions: StochR% Super Position

Das Prinzip ist hier das gleiche wie in RSI DeMarker Super Position, Aber es werden andere Indikatoren verwendet - Stochastic Oscillator und %R.

Im Moment gibt es noch keine Korrelation zwischen verschiedenen Perioden von den Basis-Indikatoren innerhalb dieses Indikators. (MAs Von Basis Indikatoren auf verschiedenen Perioden werden nicht neu berechnet). Falls es für jemanden interessant ist kann ich dieses noch hinzufüge

Indikator-Linien:

%R - Silber

Stoch - Dunkles Orange

SuperPosition - Schwarz

Fast MA - Ornage-Rot

Slow MA - Stahlblau

Divergence gistogram - Stahlblau



