und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
StochR Super Position Indikator - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 878
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein weiterer Indikator aus der Serie Super Positions: StochR% Super Position
Das Prinzip ist hier das gleiche wie in RSI DeMarker Super Position, Aber es werden andere Indikatoren verwendet - Stochastic Oscillator und %R.
Im Moment gibt es noch keine Korrelation zwischen verschiedenen Perioden von den Basis-Indikatoren innerhalb dieses Indikators. (MAs Von Basis Indikatoren auf verschiedenen Perioden werden nicht neu berechnet). Falls es für jemanden interessant ist kann ich dieses noch hinzufüge
Indikator-Linien:
- %R - Silber
- Stoch - Dunkles Orange
- SuperPosition - Schwarz
- Fast MA - Ornage-Rot
- Slow MA - Stahlblau
- Divergence gistogram - Stahlblau
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7745
Ein EA, der die Zeiten der Verbindungsabbrüche zum Server in eine Datei schreibt.Acceleration&Speed Indikator
Der Indikator Acceleration&Speed Zeigt die Geschwindigkeit und die Beschleunigung von einer Kursbewegung.
TS Basiert auf den Schnittpunkten zweier MAs, gefiltert durch das CCI SignalSendPendingOrder
Platzierung einer Pending-Order unter Zuhilfenahme der Maus - Das erste Skript aus der Serie "GMO" ("Graphical Management of Orders").