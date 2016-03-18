CodeBaseKategorien
StochR Super Position Indikator - Indikator für den MetaTrader 4

Sergei Kazachenko
Ansichten:
878
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ein weiterer Indikator aus der Serie Super Positions: StochR% Super Position


Das Prinzip ist hier das gleiche wie in RSI DeMarker Super Position, Aber es werden andere Indikatoren verwendet - Stochastic Oscillator und %R.

Im Moment gibt es noch keine Korrelation zwischen verschiedenen Perioden von den Basis-Indikatoren innerhalb dieses Indikators. (MAs Von Basis Indikatoren auf verschiedenen Perioden werden nicht neu berechnet). Falls es für jemanden interessant ist kann ich dieses noch hinzufüge

Indikator-Linien:

  • %R - Silber
  • Stoch - Dunkles Orange
  • SuperPosition - Schwarz
  • Fast MA - Ornage-Rot
  • Slow MA - Stahlblau
  • Divergence gistogram - Stahlblau


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7745

