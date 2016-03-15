La idea del indicador es muy simple y obvia. Es extraño que indicadores similares no hayan aparecido todavía.

Los precios cambian constantemente - van hacia arriba o hacia abajo. Si tenemos N barras de un período de tiempo, la diferencia de precios, por ejemplo precios de cierre en los extremos del período, es igual a la velocidad del cambio del precio de cierre en ese período de tiempo.

Si se encuentra la velocidad, la aceleración se encuentran también.

La línea roja es la velocidad, la verde es aceleración. Se calculan en los puntos.

Por lo tanto, ¿qué es lo que es obvio en la imagen?

1. La velocidad tiene valores límite.

2. La naturaleza cíclica.

3. La velocidad y la aceleración no tienen siempre la misma dirección.

También he realizado algunos cambios: he añadido cuadros de velocidad (amarillos) y aceleración (azul) con un cambio en el historial; he añadido un switcher de visibilidad de los gráficos.