Индикаторы

Индикатор Acceleration&Speed.... - индикатор для MetaTrader 4

Alexei Kharchenko
Опубликован:
Обновлен:
Идея индикатора на столько проста и очевидна, что удивляет отсутствие что-нибудь подобного...


В течении времени цены меняются - ростут, падают. Если за единицу времени взять N-е количество баров, то разность цен, например, цена закрытия, на концах временного отрезка и есть скорость изменения цены закрытия на данном промежутке времени...

Если найдена скорость, то также возможно найти ускорение...


Красная - скорость, зеленая - ускорение... Единица измерения - пункты...


Что прежде всего можно заметить на картинке?

1. Скорость имеет граничные значения

2. Цикличность.

3. Ускорение и скорость не всегда совпадают по направлению.


Сделал изменения:

добавил графики скорости (желтая) и ускорения (голубая) со сдвигом вглубь истории;



добавил переключатели видимости графиков...



Сделал еще одну версию... Теперь скорость отображается на графике валютной пары...

