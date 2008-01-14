Идея индикатора на столько проста и очевидна, что удивляет отсутствие что-нибудь подобного...

В течении времени цены меняются - ростут, падают. Если за единицу времени взять N-е количество баров, то разность цен, например, цена закрытия, на концах временного отрезка и есть скорость изменения цены закрытия на данном промежутке времени...

Если найдена скорость, то также возможно найти ускорение...

Красная - скорость, зеленая - ускорение... Единица измерения - пункты...

Что прежде всего можно заметить на картинке?

1. Скорость имеет граничные значения

2. Цикличность.

3. Ускорение и скорость не всегда совпадают по направлению.

Сделал изменения:

добавил графики скорости (желтая) и ускорения (голубая) со сдвигом вглубь истории;

добавил переключатели видимости графиков...

Сделал еще одну версию... Теперь скорость отображается на графике валютной пары...