Die Idee von diesem Indikator ist sehr einfach und offensichtlich. Es ist erstaunlich dass bisher keine ähnlichen Indikatoren aufgetaucht sind.

Preise bewegen sich Konstant. Sie gehen hoch - sie gehen runter. Wenn wir eine Anzahl N an Bars für eine Zeitspanne nehmen, ist die Differenz des Kurses, zum Beispiel Schlusskurse am Ende der Periode, genauso groß wie die Geschwindigkeit der Schlusskursänderung auf dieser Periode

Wenn wir diese Geschwindigkeit finden kann auch die Beschleunigung gefunden werden.

Die rote Linie ist die Geschwindigkeit, die grüne Linie ist die Beschleunigung Sie werden in Punkten berechnet.

Also was ist ganz offensichtlich in dem Bild zu sehen?

1. Die Geschwindigkeit hat Grenzen.

2. Das Wiederkehrende in der Natur.

3. Die Geschwindigkeit und die Beschleunigung haben nicht immer die selbe Richtung.

Ich habe noch Änderungen gemacht: Geschwindigkeit-Charts hinzugefügt (gelb) und Beschleunigung (blau) mit einer Verschiebung in die Vergangenheit; Einen Schalter für die Sichtbarkeit von Charts hinzugefügt.