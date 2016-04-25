Participe de nossa página de fãs
Indicador Acceleration, Speed
A ideia do indicador é muito simples e óbvia. Estranho que não apareceram indicadores semelhantes ainda.
Os preços mudam constantemente - para cima ou para baixo. Se tomarmos N barras por um período de tempo, a diferença de preços, por exemplo o fechamento dos preços nas extremidades do período, é igual à velocidade da mudança de preço de fechamento neste período de tempo.
Se a velocidade for encontrada, a aceleração poderá ser encontrada também.
A linha vermelha é a velocidade, a verde é a aceleração. Eles são calculados em pontos.
Então, o que é óbvio para a foto?
1. A velocidade tem valores de limite.
2. A natureza cíclica.
3. A velocidade e a aceleração nem sempre têm a mesma direção.
Eu também fiz algumas mudanças: adicionado a velocidade gráfica (amarelo) e aceleração (azul) com um deslocamento no histórico; adicionado um acionamento da visibilidade dos gráficos.
